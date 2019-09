Google sluit contract voor groene energie met Engie HR

20 september 2019

10u33

Bron: Belga 0 Economie Google heeft wereldwijd achttien contracten voor in totaal 1.600 megawatt groene stroom afgesloten, zo meldt het technologiebedrijf. Een van de contracten is voor Engie in België. Het gaat om een contract voor vijf jaar, zegt de energieleverancier.

In België neemt Google 92 megawatt van Engie af voor zijn datacenter in Saint-Ghislain, bij Bergen. Concreet gaat het contract over energie die wordt geleverd door het windmolenpark Norther in de Noordzee.

“We zijn trots dat we Google kunnen helpen bij het behalen van hun milieudoelstellingen in de Benelux door hun verbruik van hernieuwbare energie in België te faciliteren”, zegt Engie-CEO Philippe Van Troeye. “We hopen dat deze overeenkomst de toon zet voor verdere internationale samenwerkingen in de toekomst.”