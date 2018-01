Google sluisde via Nederland 16 miljard euro naar Bermuda TT

20u25

Bron: Belga 5 EPA Economie Google heeft in 2016 bijna 16 miljard euro aan royalty's via Nederland naar belastingparadijs Bermuda gesluisd. Dat is 1 miljard euro meer dan het internetbedrijf een jaar eerder door de fel bekritiseerde belastingroute liet lopen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

De bedragen komen uit de jaarrekening die Google Netherlands Holdings vlak voor de jaarwisseling bij de Kamer van Koophandel deponeerde, aldus de Nederlandse zakenkrant. Google gebruikt de Nederlandse holding sinds 2004 om royalty's - vergoedingen voor het gebruik van de merknaam en technologie van Google - naar Google Ireland Holdings te verplaatsen. Deze vennootschap houdt deze merkrechten voor Google buiten de VS.

Google Ireland Holdings is in Ierland gevestigd, maar wordt bestuurd vanuit belastingparadijs Bermuda. Daar is het bedrijf ook belastingplichtig, ware het niet dat Bermuda geen vennootschapsbelasting heft.

De methode van Google - die bekend staat als 'Double Irish' met een 'Dutch sandwich' - is legaal, maar wordt fel bekritiseerd. Europa wil grote internetbedrijven als Google daarom effectiever belasten.

In een reactie zegt Google dat het al zijn belastingen betaalt en wereldwijd conform de wetgeving handelt.