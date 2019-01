Google sluisde 20 miljard via Nederland naar belastingparadijs jv

03 januari 2019

07u07

Bron: anp 0 Economie Google heeft in 2017 zo'n 20 miljard euro via Nederland naar belastingparadijs Bermuda gesluisd. Dat is ongeveer 4 miljard euro meer dan het Amerikaanse internetbedrijf een jaar eerder via de veelbekritiseerde belastingroute liet stromen.

De bedragen komen uit de jaarrekening van Google Netherlands Holdings, die de multinational vlak voor de jaarwisseling heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Dat meldt de Nederlandse zakenkrant FD.

Google gebruikt de Nederlandse houdstermaatschappij zonder werknemers sinds 2004 om royalty's, vergoedingen voor het gebruik van de merknaam en technologie van Google, naar Google Ireland Holdings Unlimited te verplaatsen. Deze vennootschap houdt deze merkrechten voor Google buiten de VS. Google Ireland Holdings Unlimited is in Ierland gevestigd, maar wordt bestuurd vanuit belastingparadijs Bermuda. Daar is het bedrijf ook belastingplichtig, ware het niet dat Bermuda geen vennootschapsbelasting heft.

Volgens het FD staat de belastingtruc, vanwege het gebruik van twee Ierse en een Nederlandse vennootschap, ook bekend als de 'Double Irish' met een 'Dutch sandwich'. De methode is legaal, maar omstreden. Bedrijven die de constructie al toepasten, mogen deze tot 2020 blijven gebruiken.