Google pompt miljard dollar in samenwerking met mediabedrijven

01 oktober 2020

14u00

Bron: Belga 2 Economie De Amerikaanse internetreus Google gaat een miljard dollar (zo'n 850 miljoen euro) investeren in partnerschappen met persuitgevers wereldwijd. Dat meldt CEO Sundar Pichai in een blogbericht. Het initiatief heeft ook betrekking op België, voegt een woordvoerder toe. Namen van Belgische uitgevers geeft hij niet, omdat de onderhandelingen nog lopen.

Google zal via het financiële engagement -”ons grootste tot nu toe”- de mediabedrijven vergoeden om “content van hoge kwaliteit” te maken en selecteren voor een online nieuwsbeleving, dixit de CEO.



Pichai spreekt daarbij ook van een nieuw Google-product, Google News Showcase. Dat zal beschikbaar zijn op Google News voor smartphones met het Android-besturingssysteem, gevolgd door Google News voor iOS, het besturingssysteem van Apple’s mobieltjes. Op termijn zal het nieuwsproduct ook beschikbaar zijn via de klassieke zoekopdracht (Google Search) en Google Discover, dat een gepersonaliseerde informatiestroom voorstelt aan de gebruiker.

Auteursrechten

Google heeft al een akkoord ondertekend met bijna 200 uitgevers uit Duitsland, Brazilië, Argentinië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië, zegt Sundar Pichai. Het gaat om titels als Der Spiegel, Stern of Die Zeit.



In andere landen zijn nog onderhandelingen gaande, zegt de CEO. Het gaat bijvoorbeeld om ons land en Nederland, maar ook India. Frankrijk wordt niet vermeld. Daar lopen momenteel moeizame gesprekken tussen Google en uitgevers over auteursrechten. De baas van Google Frankrijk laat wel weten dat er voor het nieuwe initiatief ook gesprekken zijn bij de zuiderburen.

Digitale advertenties

In juni raakte al bekend dat Google gaat betalen voor journalistieke artikels in Duitsland, Brazilië en Australië. Google staat al jaren onder druk van nieuwsleveranciers en ook autoriteiten over zijn omgang met nieuwsartikelen en zijn sterke grip op digitale advertenties. Ook Facebook ligt wegens deze kwestie onder vuur.

