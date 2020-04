Google-moeder Alphabet ziet winst groeien ondanks dip in reclame-inkomsten HR

28 april 2020

22u56

Google-moeder Alphabet heeft in het eerste kwartaal van het jaar de omzet en de winst opgevoerd. Het bedrijf groeide vooral bij de zoektak van Google, videowebsite YouTube en de clouddiensten. In maart kreeg de groei echter een tik toen de reclame-inkomsten fors terugliepen. Bedrijven schroefden hun budget voor reclame terug toen de invloed van maatregelen tegen het coronavirus duidelijk werden.

Topman Sundar Pichai, die aan het roer staat van zowel Alphabet als Google, geeft aan dat Google op dit moment veel aan de ontwikkeling doet van zijn diensten omdat mensen daarop vertrouwen nu ze vanuit huis moeten werken. Wel gaat Google extra de nadruk leggen op kostenefficiënt werken. Toch wil het bedrijf ook blijven investeren in kansen voor de lange termijn.

De omzet van Alphabet kwam uit op een kleine 42,2 miljard dollar (39 miljard euro). Dat was een stijging van 13 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2019. Onder de streep bleef daar 6,8 miljard dollar (6,3 miljard euro) van over, tegen een kleine 6,7 miljard (6,2 miljard euro) een jaar eerder. De omzet en winst komen bij Alphabet nog altijd vrijwel volledig bij Google vandaan. De zogeheten Other Bets kosten alleen maar geld. Die waren goed voor een omzet van 135 miljoen dollar (125 miljoen euro), minder dan vorig jaar, en een operationeel verlies van 1,1 miljard dollar (1 miljard euro).

Thuiswerk

Google maakte verder bekend dat het Amerikaanse personeel, waarvan het merendeel in Silicon Valley werkt, nog zeker twee maanden thuis moet werken. Wereldwijd heeft de techreus inmiddels ruim 123.000 werknemers, zo'n 20.000 meer dan een jaar eerder.