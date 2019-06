Google investeert 600 miljoen euro voor vierde datacenter in Saint-Ghislain TT

03 juni 2019

10u07

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse techologiereus Google investeert 600 miljoen euro in een vierde datacenter op zijn site in het Henegouwse Saint-Ghislain. Dat bevestigt het bedrijf. “Deze nieuwe constructie brengt de totale investering in België op 1,6 miljard euro”, aldus Google.

Het technologiebedrijf onthulde vorig jaar nog het gebouw van het derde datacenter, dat eind dit jaar in gebruik zal worden genomen, en een zonnepanelenveld. Het vierde en nieuwste datacenter zal volgens Google klaar zijn tegen 2021.

“Google is zeer toegewijd aan België”, aldus Frédéric Descamps, Data Center Facilities Manager bij Google. “Het bedrag van 600 miljoen euro dat vandaag bekendgemaakt is, brengt de totale investering op 1,6 miljard euro. Daarnaast ondersteunen we ook actief de lokale ngo’s, gemeenschapsgroepen, scholen en bedrijven in de buurt van Saint-Ghislain en Bergen.”

Volgens uittredend eerste minister Charles Michel (MR) gaat het om uitstekend nieuws voor Wallonië en België. “Het bevestigt onze positie als digitale pioniers, een reputatie die we over de jaren heen zorgvuldig opgebouwd hebben. Ons land neemt een leidende rol op zich in Europa als het gaat over de uitbreiding van de groeiende digitalisatie, die op haar beurt veel jobs creëert”, aldus Michel in een persbericht.

Het datacenter in Saint-Ghislain nabij Bergen was het eerste dat Google in Europa heeft gebouwd. Bovendien was het center het eerste van Google dat zonder koelsysteem werkte. In de plaats daarvan wordt een systeem gebruikt van koeling door verdamping, met water uit het vlakbij gelegen industriekanaal. In 2009 opende het center de deuren. Op de site zijn momenteel 350 mensen aan de slag.

In Europa telt de technologiereus intussen ook datacentra in Nederland, Ierland en Finland.