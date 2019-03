Goodyear schrapt 1.100 banen in Duitsland KVDS

19 maart 2019

18u39

Bron: Belga 0 Economie Bandenproducent Goodyear Dunlop schrapt 1.100 banen in Duitsland. De afslanking treft de fabriek in Fulda en de hoofdzetel in Hanau, vlakbij Frankfurt. Dat meldt het bedrijf zelf.

De CEO van Goodyear Dunlop Tires Germany, Jürgen Titz, zei: "Aan elke afdanking van personeel gaat een extreem moeilijke beslissing vooraf, maar het is er een die we moeten nemen om beide fabrieken een toekomst te geven." Goodyear wil de ontslagen sociaal verantwoord laten verlopen.

106 miljoen

Tegelijkertijd wil het bedrijf 106 miljoen euro investeren in de fabrieken in Fulda en Hanau. Daarmee moeten de productiecapaciteit en de productiviteit toenemen. De vestigingen zullen zich richten op de geautomatiseerde productie van autobanden vanaf 17 inch (43,20 centimeter) tot en met premiumproducten. De productie van kleine, minder winstgevende modellen van autobanden wordt naar beneden gehaald in beide fabrieken. Verwacht wordt dat het totaalvermogen van de fabrieken met ongeveer drie miljoen banden per jaar zal dalen.





Goodyear Dunlop is naar eigen zeggen een van de grootste bandenproducenten in Duitsland en stelt 6.400 mensen te werk. Naast Fulda en Hanau heeft het bedrijf ook vestigingen in Rijnland-Palts, Saksen en Brandenburg. Wereldwijd heeft Goodyear Dunlop 64.000 medewerkers in dienst, in 22 landen.