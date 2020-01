Goldman Sachs weigert beursgang van bedrijven met alleen blanke heteromannen in bestuur HR

24 januari 2020

10u39

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs weigert voortaan beursgangen te organiseren voor bedrijven met alleen maar blanke heteromannen in het bestuur. Dat geldt voor Europese en Amerikaanse bedrijven, zei topman David Solomon op het Wereld Economisch Forum in Davos.

Goldman Sachs is de grootste begeleider van beursgangen in de Verenigde Staten en heeft daarom een voorbeeldfunctie. Kenners speculeren dat branchegenoten als JPMorgan en Morgan Stanley met vergelijkbare maatregelen gaan komen. Goldman oefende vorig jaar al druk uit op aanbieder van kantoorruimtes WeWork, dat naar de beurs wilde maar daar uiteindelijk van afzag, om een vrouwelijke directeur aan het bestuur toe te voegen.

De vraag naar diversiteit in het bestuur komt uit steeds meer hoeken. Zo geldt er sinds kort een boete in de staat Californië van 100.000 dollar voor beursgenoteerde bedrijven met alleen maar mannen in de top. Grote vermogensbeheerders als BlackRock en State Street eisen van bedrijven waarin ze beleggen dat er vrouwelijke directeuren zijn.

Vorig jaar ging bijna de helft van de open topposities bij de grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven naar een vrouw.