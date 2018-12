Goedkopere brandstoffen en elektriciteit doen inflatie voor het eerst in acht maanden weer dalen HA

21 december 2018

11u22

Bron: Belga 0 Economie De inflatie in ons land is deze maand gedaald tot 2,34 procent tegenover 2,78 procent in november. De daling komt vooral op het conto van de dalende prijzen voor motorbrandstoffen en elektriciteit, zo meldt de Belgische statistiekdienst Statbel.

Het is de eerste daling van de inflatie sinds maart. "Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor vakantiedorpen, buitenlandse reizen, vlees, vliegtuigtickets, groenten en de aankoop van voertuigen. Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, fruit, alcoholische dranken en telecommunicatie packs", verklaart Statbel.



In maart van dit jaar daalde de inflatie nog naar 1,39 procent. Na acht maanden van stijging is er dus opnieuw een daling.