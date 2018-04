Gigantische ontdekking onder dit mini-eilandje kan de hele wereldeconomie veranderen avh

18 april 2018

17u17

Bron: Scientific Reports; Wall Street Journal 0 Economie Japanse wetenschappers hebben een ontdekking gedaan die weleens de volledige wereldeconomie kan omgooien. Onder Minamitorishima, een mini-eilandje in de Stille Oceaan, vonden ze 16 miljoen ton zeldzame metalen die van grote waarde zijn voor de techindustrie. De wetenschappers bundelden hun bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.

In de modder rond het koraaleiland Minamitorishima, ook Marcuseiland genoemd, zit meer dan 16 miljoen ton aan zeldzame metalen dat gebruikt kan worden in smartphones, elektrische wagens en kernreactoren. De onderzoekers vonden bijvoorbeeld ook yttrium, een erg zeldzaam metaal dat wordt gebruikt voor cameralenzen en smartphoneschermen.

Lees verder onder de kaart.

Jack Lifton van Technology Metals Research LLC, dat niet betrokken was bij het onderzoek, noemt de ontdekking een gamechanger voor Japan en de wereldeconomie. "Japan kan waardevolle metalen leveren aan de rest van de wereld op nagenoeg oneindige basis”, vertelt Lifton aan The Wall Street Journal. “De gevonden metalen zijn erg belangrijk in de moderne samenleving."

Voorlopig heeft China de macht over de markt van de zeldzame metalen. Volgens CNN bezat het land in 2015 ongeveer 95 procent van de markt, maar die dominantie zou nu kunnen verdwijnen.