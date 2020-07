Ghelamco vecht bijkomende aanslag van 153 miljoen aan IB

22 juli 2020

05u39

Bron: Belga 0 Economie De vastgoedgroep Ghelamco kreeg van de fiscus begin dit jaar een bijkomende aanslag van 153 miljoen euro. Dat is meer dan de jaarwinst van het bedrijf over 2019. CEO Paul Gheysens vecht de ­aanslag aan. Dat schrijft De Tijd vandaag.



In 2016 ontving Ghelamco een dividend van 430 miljoen euro van zijn Cypriotische holding Granbero Holdings. Onder Granbero Holdings beheert Ghelamco zijn Poolse projecten, zoals de Spire, een kantoortoren van 220 meter. Heel wat van zijn Poolse projecten heeft Ghelamco de voorbije jaren met een mooie winst kunnen verkopen.

Volgens Ghelamco werden in Cyprus, een Europese lidstaat met een fiscaalvriendelijk regime, wel degelijk belastingen op de dividenden betaald en was het bedrijf daarom in België nauwelijks nog iets verschuldigd aan belastingen. De Belgische fiscus gaat daar volgens De Tijd niet mee akkoord. Het vordert 153 miljoen euro, inclusief een verhoogde belasting.

“Oude nieuws nooit geheim willen houden”

Ghelamco wil geen commentaar geven op het bericht op de website De Rijkste Belgen daarover. Een woordvoerder verwijst naar het jaarverslag over het boekjaar 2019 en benadrukt dat Ghelamco "het oude nieuws" nooit geheim heeft willen houden. Op pagina 95 van het jaarverslag wordt in de rubriek "gebeurtenissen na de balansdatum" in een enkele paragraaf uitdrukkelijk kort melding gemaakt van de bijkomende aanslag.

Volgens De Tijd heeft Ghelamco een bezwaarschrift ingediend bij de fiscale administratie. Het is ook van plan zich tot het uiterste te verdedigen voor de rechtbank, aldus het jaarverslag. Ghelamco voelt zich daarin gesteund door zijn fiscale en juridische adviseurs van Deloitte Legal en PwC Business Advisory Services.