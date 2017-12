Gezin dat alles verkocht voor bitcoins is wereldberoemd: fanmail stroomt binnen avh

12u57

Bron: Business Insider; DWDD 0 videostill Didi Taihuttu te gast in De Wereld Draait Door Economie De 39-jarige Nederlander Didi Taihuttu gelooft zo hard in bitcoin dat hij zijn hele hebben en houden verkocht voor de cryptomunt. In afwachting van een prijsexplosie woont hij met zijn gezin op een camping. En ondertussen gaat zijn verhaal de wereld rond: “Mensen zien onze beslissing als een heldendaad”, aldus Didi.

“Wij zijn een avontuurlijk ingesteld gezin en gaan die gok nu even aan om minimalistisch te leven”, vertelde Didi aan Business Insider. “Als je nooit een risico neemt, is het leven ook maar saai.” Die mening is ook honderden fans over de hele wereld toegedaan, want het gezin Taihuttu krijgt de fanmail niet meer verwerkt.

We had a real nice time with @gregoire.belhoste , William Thorp and @louise.desnos from the French magazine Society. They stayed over for two days and we talked a lot about our story. 😀 #societymagazine #france #bitcoinfamily #minimalism #bitcoin Een foto die is geplaatst door null (@yolofamilytravel) op 28 nov 2017 om 08:04 CET

Van het oorspronkelijke plan om even rustig op een camping te wonen is ondertussen geen sprake meer. Media van over de hele wereld pikken het verhaal van de Taihuttu’s op en de interviewaanvragen zijn haast niet meer te tellen. Vorige maand kwam zelfs een Oekraïense tv-ploeg naar de camping voor een reportage en Amerikaanse documentairemakers volgden het gezin ook al enkele dagen. Ook in eigen land gaat het hard voor Didi en zijn gezin. In oktober mocht Didi aanschuiven aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. “Dat is iets waar ik nooit van mijn leven van had kunnen dromen”, zegt Didi.

Inspiratie

De ladingen fanmail die het gezin elke dag ontvangt, hebben één rode draad: het gezin blijkt een inspiratiebron voor veel mensen. “Mensen zien onze stap als een heldendaad. Terwijl we een heel normaal gezin zijn dat met beide voeten op de grond staat.”

Didi’s investering is in slechts enkele maanden tijd al verdubbeld, maar van verkopen wil hij nog niet weten. Hij denkt dat bitcoin tegen 2020 minstens 100.000 euro waard is, “en sommige analisten denken dat de munt zelfs naar het miljoen gaat”, zegt Didi. Dus blijft Didi investeren.