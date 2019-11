Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio 100 verkopen deel van hun aandelen HR

09 november 2019

08u37

Bron: Belga 16 Showbizz Media- en entertainmentgroep Studio 100 is op zoek naar nieuwe aandeelhouders. Dat heeft het bedrijf achter onder meer Plopsaland zaterdag bevestigd. Oprichters Gert Verhulst en Hans Bourlon en financiële aandeelhouder BNP Paribas Fortis Private Equity willen een deel van hun aandelen verkopen.

Studio 100 is vandaag in handen van Verhulst, Bourlon en BNP Paribas Fortis Private Equity. Ze hebben alle drie ongeveer een derde in handen. Daar komen mogelijk nieuwe aandeelhouders bij. “Er wordt overwogen om een minderheidsparticipatie van de huidige aandelen te plaatsen bij institutionele en/of professionele beleggers”, aldus het bedrijf. Volgens De Standaard is een kwart van de aandelen te koop.

De oprichters Hans Bourlon en Gert Verhulst behouden in elk geval een meerderheid van de aandelen. Ook de financiële investeerder BNP Paribas Fortis Private Equity blijft aan boord.

Een definitieve beslissing is er nog niet. De oefening zit in een verkennende fase, klinkt het. “De realisatie van deze transactie zal onder meer afhangen van de marktomstandigheden en het vinden van investeerders die met hun toegevoegde waarde deel kunnen uitmaken van het toekomstige groeipad van Studio 100", luidt het.

Het bedrijf uit Schelle is opgericht in 1996, en is met bekende figuren als Bumba, Heidi en K3 actief in onder meer de productie van film- en televisieseries, kinderprogramma’s, tekenfilms, boeken, liveshows en verscheidene thema- en pretparken in België, Nederland en Polen.

