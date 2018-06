Gerecht heeft toegang tot Panama Papers van Dexia-klanten en zet jacht in op belastingontduikers IB

21 juni 2018

05u49

Bron: Belga 6 Economie Ruim twee jaar na het uitlekken van de Panama Papers heeft het Belgische gerecht voor het eerst toegang gekregen tot de meer dan 11 miljoen documenten die waren gelekt bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca.

Dat is gebeurd in het gevoeligste Belgische Panama Papers-onderzoek: dat naar de schermconstructies die bij de vroegere Dexia-groep zijn opgezet voor klanten in Luxemburg. Dat melden Knack, De Tijd en Le Soir.

Met de gelekte e-mails en andere bestanden in handen hoopt het Brusselse gerecht bewijzen te vinden tegen Belgische klanten die profiteerden van de Panamaroute om rekeningen te verbergen en belastingen te ontduiken. Ook wil het in kaart brengen wat de Belgische toplui van Dexia van de constructies afwisten.

Exotische schermvennootschappen

Want die constructies waren opgezet via de vroegere Dexia Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en haar gespecialiseerde kantoor Experta. Dat bestelde de exotische schermvennootschappen bij Mossack Fonseca. Dexia BIL maakte tot december 2011 deel uit van de groep Dexia.

De onthullingen over de Panamaroute van Dexia waren dubbel pijnlijk. Omdat Belgische politici in het bestuur van Dexia zaten, ook in Luxemburg. En omdat de Belgische belastingbetaler de bank tweemaal met belastinggeld moest redden.