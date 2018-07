Gerecht beveelt onderzoek naar beleid bij energiebedrijf Eneco KVE

18 juli 2018

13u21

Bron: Belga 0 Economie Het gerechtshof in Amsterdam heeft een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij het Nederlandse energiebedrijf Eneco, zo is vandaag beslist. De topman van het bedrijf, Edo van den Assem, werd door de rechtbank geschorst. De rechter gaat een vervanger aanwijzen.

Bij Eneco is het al langer onrustig. De rechtszaak was door de ondernemingsraad (OR) van Eneco aangespannen omdat de raad van commissarissen onzorgvuldig zou hebben gehandeld rond het opstappen van topman Jeroen de Haas. Die vertrok wegens onenigheid over een geplande verkoop en over het groene imago van het energiebedrijf.

Eigenlijk was het vertrek van drie commissarissen geëist, maar zover ging de rechter niet. Een van de drie betreffende bestuurders was bovendien eerder zelf al opgestapt.