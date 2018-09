Geplande staking door personeel van Eurostar in Londen van de baan KVE

26 september 2018

17u38

Bron: Belga 0 Economie De staking die personeelsleden van Eurostar in Londen gepland hadden op zondag 30 september en maandag 1 oktober gaat niet door. Dat is woensdag vernomen bij de persdienst van de hogesnelheidstrein. De dienstverlening zal die dagen normaal verlopen, klinkt het.

Het personeel van Eurostar dat in het station van Saint Pancras in Londen werkt, wilde met de actie protesteren tegen wat ze "gevaarlijke werkomstandigheden" noemen.

De werkomstandigheden tijdens het voorbije zomerseizoen waren volgens zegsman Mick Cash van de vakbond RMT (Rail, Maritime and Transport) "verschrikkelijk", door het grote aantal reizigers in het station. Daar leed volgens hem de kwaliteit van de dienstverlening sterk onder. De vakbond spreekt van "gevaarlijke" en "schokkende" arbeidsomstandigheden.

De Eurostars vanuit Londen rijden naar Parijs, Amsterdam en Brussel. Op 28 juli was er al een 24 urenstaking in Londen. Die had toen geen impact op het treinverkeer.