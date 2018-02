Gentse havenbedrijven verwachten 2.000 extra jobs mvdb

20 februari 2018

15u18

Bron: Belga 0 Economie In de Gentse fusiehaven North Sea Port gaan 93 ondernemingen, waarvan 7 uit Zeeuws-Vlaanderen, de komende maanden in totaal zowat 2.000 vacatures openstellen. Dat blijkt uit de tweede arbeidsmarktbevraging van werkgeversorganisatie Voka.

De bedrijven zoeken vooral naar procesoperatoren (134 vacatures), chauffeurs (97), maar ook commercieel bedienden (114) en ingenieurs (96). De resultaten zijn een stuk optimistischer dan de laatste bevraging in 2015, toen maar 840 aanwervingen in het vooruitzicht stonden.

De haven biedt vooral werk aan laaggeschoolde arbeidskrachten: voor 43 pct van alle werkaanbiedingen stelt de werkgever zelfs geen enkele diplomavereiste. Voor functies waar een degelijke opleiding wel een voorwaarde is, bieden een diploma TSO of een technisch gevormde bachelor de meeste mogelijkheden. Met liefst 345 vacatures blijft 'productieoperator' de lijst van de meest gezochte profielen aanvoeren. Verder zijn ook procesoperatoren (135 verwachte vacatures) , commercieel-technisch bedienden (114), heftruckchauffeurs (114), chauffeurs (97) en ingenieurs (96) erg gegeerd in de haven van Gent.

In totaal gaat het om 1.410 vacatures, gesignaleerd in 93 bedrijven die samen 20.891 mensen tewerk stellen. Goed voor 76 pct van de werkgelegenheid in de haven van Gent. "Als we deze cijfers extrapoleren naar alle Gentse havenbedrijven komen wij uit op meer dan 2.000 vacatures." Voka merkt ook op dat twee havenbedrijven op de drie stages aanbieden, in totaal goed voor 325 stageplaatsen.