General Motors zou 4.000 werknemers willen ontslaan KVDS

02 februari 2019

06u32

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse autobouwer General Motors zou ongeveer 4.000 werknemers ontslaan als onderdeel van zijn sociaal plan dat eind vorig jaar aangekondigd is. Dat zegt een bron dichtbij het onderzoek.

GM had eind november aangekondigd dat het in 2019 15 procent van de banen in de groep zou schrappen. De productie in zeven vestigingen, waarvan vier in de VS en één in Canada, zou worden stopgezet.

6 miljard

De media schatten dat ongeveer 14.000 banen zouden verdwijnen, om tegen eind 2020 6 miljard dollar te besparen. Maar de groep, die hevige kritiek kreeg in de VS en Canada van de hoogste politieke niveaus, wou niets kwijt over het exacte aantal ontslagen.





Een woordvoerder van GM weigerde om in te gaan op het tijdschema voor de ontslagen. Volgens zender CNBC en de krant Detroit News zouden die maandag kunnen beginnen, voordat de bedrijfsresultaten bekendgemaakt worden. "We zullen eerst onze werknemers informeren", zei de woordvoerder.





Ongeveer 2.300 werknemers zouden gekozen hebben voor vrijwillig vertrek, en 1.500 werknemers met een tijdelijk contract komen op straat te staan, zegt de bron dichtbij het dossier.