General motors wil non-stop onderhandelen om na 25 dagen einde te maken aan staking jv

11 oktober 2019

08u58

Bron: anp 0 Economie General Motors (GM) wil onafgebroken onderhandelen met vakbond United Auto Workers (UAW), om een einde te maken aan de inmiddels 25 dagen durende staking bij de autobouwer.

GM heeft volgens persbureau Reuters een brief met die boodschap verzonden aan de bond. De grootste Amerikaanse automaker is naar verluidt gefrustreerd dat de UAW, sinds een recent nieuw voorstel, nog geen formele reactie of tegenbod heeft gegeven.

Bij tientallen vestigingen van GM ligt sinds vorige maand het werk stil vanwege een conflict over onder meer lonen en banen. Het is de eerste landelijke staking bij GM in twaalf jaar en de grootste bij een grote Amerikaanse autobouwer sinds 1982. Ongeveer 48.000 werknemers sloten zich aan bij de acties. Experts schatten dat de acties GM al meer dan 1 miljard dollar hebben gekost.

General Motors produceerde vorig jaar zowat twee miljoen voertuigen in de Verenigde Staten, goed voor 38.500 stuks per week. In heel Noord-Amerika, dus inclusief de productie in Canada en Mexico, ging het om drie miljoen voertuigen, of 57.500 per week.