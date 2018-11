General Motors sluit vijf fabrieken en schrapt 10.000 jobs HR

26 november 2018

17u15

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse autobouwer General Motors wil met een herstructureringsplan tegen eind 2020 zowat 6 miljard dollar besparen. De autobouwer gaat in de Verenigde Staten 15 procent van het personeelsbestand of meer dan 10.000 banen schrappen en vijf fabrieken sluiten.

De autobouwer bereidt zich naar eigen zeggen voor op een toekomst met een groter aantal volledig elektrische voertuigen. Vier fabrieken in de Verenigde Staten en één in Canada zouden tegen eind volgend jaar al gesloten kunnen worden.

"We nemen deze maatregelen op een moment dat de economie sterk is", zegt topvrouw Mary Barra. "De industrie verandert heel snel. We willen er zeker van zijn dat we goed gepositioneerd zijn.”

Het Amerikaanse General Motors is een van de grootste autobedrijven ter wereld. Eind vorig jaar telde het bedrijf er 181.000 werknemers.

