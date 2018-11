General Motors sluit vijf fabrieken en schrapt 10.000 jobs, Trump reageert woedend HR TT

27 november 2018

09u20

Bron: Belga 10 Economie De Amerikaanse autobouwer General Motors wil met een herstructureringsplan tegen eind 2020 zowat 6 miljard dollar besparen. De autobouwer gaat in de Verenigde Staten 15 procent van het personeelsbestand of meer dan 10.000 banen schrappen en vijf fabrieken sluiten. Eind 2019 sluit GM bovendien twee fabrieken buiten het continent. President Donald Trump is niet blij met de beslissing en eist zelfs dat GM stopt met in China te produceren.

Het banenverlies zou een kwart van alle managementfuncties treffen. GM wil op die manier tegen eind 2020 zowat 6 miljard dollar besparen. Volgens de automaker zijn de forse ingrepen nodig om winstgevend te blijven. De autobouwer bereidt zich naar eigen zeggen voor op een toekomst met een groter aantal volledig elektrische voertuigen. De vier fabrieken in de Verenigde Staten en één in Canada zouden tegen eind volgend jaar al gesloten kunnen worden.

GM boekte het voorbije kwartaal nog verrassend goede resultaten. “We nemen deze maatregelen op een moment dat de economie sterk is”, zegt topvrouw Mary Barra. “De industrie verandert heel snel. We willen er zeker van zijn dat we goed gepositioneerd zijn.” GM voert de maatregelen door wegens een zwakke verkoop van kleinere personenwagens in de VS en hogere materiaalkosten. Belangrijke onderdelen worden echter ook duurder door de importtaksen op staal die Trump invoerde.



Het gaat bij de geplande sluitingen om drie assemblagelijnen in Canada en de Verenigde Staten en twee Amerikaanse fabrieken voor aandrijvingssystemen. Eerder kondigde de GM al de sluiting van een fabriek in Zuid-Korea aan. De sluiting van twee niet-Amerikaanse fabrieken komt daar nog bovenop. GM kondigde ook aan te stoppen met de productie van bepaalde modellen van zijn merken Chevrolet, Cadillac en Buick.

Trump niet blij

De Amerikaanse president Donald Trump is niet blij met de grote reorganisatie. Hij liet weten druk op GM uit te oefenen om toch banen te behouden in de fabrieken die de deuren zouden sluiten. Hij dreigt zelfs met gevolgen, als het bedrijf bij zijn plannen blijft.

“Jullie zouden er verdomd nog snel een nieuwe fabriek openen”, zei Trump aan de krant The Wall Street Journal over de geplande sluiting van een fabriek in de staat Ohio. Trump zei aan GM-CEO Mary Barra dat ze “een probleem” heeft wanneer de fabriek gesloten blijft en vroeg haar ook om de productie in China stop te zetten, aldus de zakenkrant.

“Jullie keren er maar beter terug”

Aan het Witte Huis zei Trump aan journalisten nog dat de Verenigde Staten veel voor GM gedaan hebben en men is in staat grote druk uit te oefenen op het bedrijf. “Jullie keren er maar beter terug, dat is Ohio”, focuste hij op de fabriek in Lordstown waar de slecht verkopende Chevrolet Cruze van de band rolt. Ohio is een belangrijke ‘swing state’ bij de presidentsverkiezingen.