Geert Noels: “Maatregelen tegen coronavirus schadelijker dan virus zelf”

Economie De coronacrisis baart econoom en opiniemaker Geert Noels zorgen. “Alle medische experts zeggen dat het coronavirus niet veel dodelijker is dan een griep. En toch nemen we maatregelen die de hele wereldeconomie ontwrichten. De gevolgen daarvan – recessie, werkloosheid, ziekte, overlijden – zullen uiteindelijk erger zijn dan de gevolgen van het virus zelf.” Hij roept medici en economen op om samen een gulden middenweg te zoeken.

Op 3 februari schreef u op Twitter: “De maatregelen om corona te bestrijden, gaan meer schade aanrichten dan het virus zelf.” Is dat ondertussen al gebeurd?

“Zeker. Je kan niet eens becijferen wat de negatieve impact op de economie van China, en via een tsunami-effect, op de wereldeconomie zal zijn. Tijdelijke schade is er nu al, maar misschien zijn er ook blijvende negatieve gevolgen. Dat was ook perfect te voorspellen: als een economische grootmacht als China een maand wordt stilgelegd, dan wéét je dat zoiets rampzalige effecten heeft die overal in de wereld voelbaar worden.”

Als u zegt dat de maatregelen tegen het virus meer schade aanrichten dan het virus zelf, dan vindt u die maatregelen vermoedelijk overdreven.

“Ik kan alleen afgaan op wat medische experts vertellen, en die zeggen allemaal dat dit coronavirus niet veel dodelijker is dan de griepsoorten die we al kennen. Net zoals die griepen, doodt het vooral oudere, zwakkere mensen. Dat gebeurt helaas elk jaar, ook in ons land. We doen er alles aan om zo veel mogelijk doden te vermijden, maar we leggen onze economie daar niet voor stil. Dorpen van de wereld afsluiten, zoals in Italië, of steden zoals in China, dat doen we niet bij andere griepvirussen. Dat zijn maatregelen die je verwacht bij een ziekte die zo dodelijk is ebola.”

“Mij doet het denken aan een autobestuurder die op de snelweg keihard op zijn rem duwt om een of ander onheil te voorkomen, maar op die manier een file veroorzaakt waar tien minuten later een vrachtwagen op inrijdt met doden tot gevolg. Ik snap perfect dat de medische wereld liever té voorzichtig is, maar ik vraag me wel af of de medische wetenschap in staat is om alle gevolgen van haar beslissingen in te schatten. Ik heb niet de indruk dat er voldoende met economen is overlegd om te berekenen wat de kostprijs van deze ingrijpende maatregelen zijn. En dan heb ik het niet alleen over de financiële kostprijs, maar nog meer over de gezondheid van de mensen. Een economie die slecht draait, leidt net zo goed tot ziekte en dood. In China lijkt het mij niet ondenkbaar dat er ondervoeding, tekort aan medicatie en armoede ontstaat, met alle lichamelijke en psychische gevolgen vandien.”

Als het coronavirus niet veel dodelijker is dan de griep, moeten we dan de samenleving harder ontwrichten dan de ziekte zelf zou kunnen doen?

Eigenlijk zegt u: “We moeten levens sparen door er een paar op te offeren.”

“Het is bijna onmogelijk om daarover op serene wijze een publiek debat te voeren. Ik kan me nu al voorstellen wat de reacties zullen zijn: ‘Die vindt de economie belangrijker dan het leven van oude mensen!’ Dat vind ik natuurlijk niét. Ik schat het leven van zeventigplussers niet lager in dan het leven van jongere mensen, ik vraag alleen om de dingen in perspectief te bekijken. Economen en medici moeten samenzitten om af te wegen wat de juiste verhoudingen zijn. Als het coronavirus inderdaad niet veel dodelijker is dan de griepen die we al kennen, moeten we dan de economie en de samenleving harder ontwrichten dan de ziekte zelf zou kunnen doen?”

Stel dat het virus ook in ons land uitbreekt, wat volgens virologen onvermijdelijk is. Wat mag de overheid volgens u niet doen?

“Ik zou het geen goed idee vinden om dorpen of steden te isoleren, zoals in China en Italië is gebeurd. Ik denk dat je vooral heel hard moet sensibiliseren: mensen leren hoe ze zich beschermen, welke hygiënische voorzorgen ze in acht moeten nemen, welke spelregels ze moeten volgen. Maar daarover wil ik mij eigenlijk niet uitspreken, dat is aan de medische wereld.”

Coca Cola, Danone, Apple, Starbucks en Solvay hebben al aangekondigd dat het coronavirus hen miljoenen zal kosten. Gaan wij dat voelen? Worden de dingen duurder?

“Zeker. Het gebeurt nu al. Coolblue heeft zijn prijzen verhoogd, omdat het vreest anders met lege rekken te staan. En de prijzen zullen wellicht wel opnieuw dalen als het virus overgewaaid is, maar of die ooit weer naar het oorspronkelijke niveau zakken, weet je nooit.”

Het zou me ook niet verbazen mocht het coronavirus voor een economische ommekeer zorgen.

Volgens critici gebruikt Coolblue het coronavirus als excuus, en is er iets anders aan de hand.

“Ik ben geneigd Coolblue te geloven. Als er zich een schok in het aanbod voordoet, dan stijgen de prijzen, dat leer je als econoom al op de universiteit. En dat is perfect wat er nu gebeurt. Mij lijkt het een logische economische reactie.”

“Het zou me ook niet verbazen mocht het coronavirus voor een economische ommekeer zorgen. We worden met de neus op onze afhankelijkheid van landen als China gedrukt, en het zou goed kunnen dat we vanaf nu weer iets meer lokaal gaan produceren en consumeren. Dat ligt in het verlengde van de tijdsgeest: klimaatbewustzijn, deglobalisering,... Het virus geeft die trends nog een extra zet.”

Ook de beurzen zien af.

“Dat wil ik heel hard relativeren. De beurzen waren gedopeerd door monetaire stimuli van de centrale banken. Het plaatje leek perfect, maar dat was schijn. Een correctie moest er sowieso komen, het is nu alleen wat versneld. Laten we dus vooral niet te veel met de beurs inzitten, die herstelt zichzelf wel. De pandemie en de economie, daar moeten we ons op focussen.”

