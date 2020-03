Geert Noels: “Kort zomervakantie met maand in en geef elk gezin 1.000 euro per verloren maand” TT

18 maart 2020

15u45

Bron: De Tijd 88 Economie Econoom Geert Noels pleit ervoor om de zomervakantie met een maand in te korten, om zo de gevolgen van de coronacrisis in te dijken. Dat voorstel doet hij in De Tijd. Noels stelt ook voor om de overheid elk gezin een cheque te geven van 1.000 euro per verloren maand, om de economie na afloop van de crisis weer op gang te draaien.

“Je wil dat ons land na deze winterslaap weer echt kan ontwaken”, zegt Noels aan De Tijd. De topman van Econopolis oppert daarom het idee dat scholen en bedrijven dit jaar uitzonderlijk slechts zomervakantie houden van half juli tot half augustus. “Dat is nodig om onze economische achterstand in te halen, en ook psychologisch belangrijk. Zo krijgen we het gevoel dat we zelf het heft in handen nemen, dat deze tegenslag geen ramp hoeft te zijn”, zegt Noels. Met de kortere schoolvakantie kunnen leerlingen bovendien gemakkelijker de opgelopen leerachterstand inhalen.

Ook stelt Noels voor dat de Vlaamse overheid elk gezin 1.000 euro schenkt per verloren maand. Dat zou Vlaanderen miljarden kosten, maar de regering kan een apart schuldenfonds oprichten, zegt hij. “Voor veel mensen zal dat geld broodnodig zijn om de facturen te blijven betalen. Dus een groot deel van de mensen zal dat geld niet zomaar kunnen sparen.”