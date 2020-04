Geen uitstel voor lening op tweede verblijf, zegt financieel expert Michaël Van Droogenbroeck

Er was deze week heel wat te doen over tweede verblijven. Door de coronamaatregelen mogen (of kunnen) eigenaars niet naar hun tweede verblijf om daar in quarantaine te zitten. Dat leidde tot frustratie bij sommigen. Wat is de impact van deze crisis voor wie een tweede verblijf heeft, afbetaalt of zoekt?

Het meest opvallend waren uiteraard de politiecontroles op weg naar de Kust. Daar is de boodschap duidelijk: wie een appartement heeft in een badplaats, mag er simpelweg niet naartoe. Enkel wie er ook gedomicilieerd is, heeft het recht om aan de Kust te zijn. Maar ook wie een huis of appartement heeft in het buitenland en daar deze paasvakantie hoopte door te brengen, kan dat niet. De grenzen zijn gesloten en het vliegverkeer ligt helemaal stil. Bijna niemand kan op dit moment dus genieten van dat tweede verblijf. Vraag is dan wat de financiële impact van deze crisis veroorzaakt.

• Kan ik de terugbetaling van de lening voor mijn tweede eigendom uitstellen?

Neen, of toch niet op basis van het uitstel voor woonleningen specifiek door de coronacrisis. Door de lockdown zijn op dit moment 1,25 miljoen Belgen tijdelijk werkloos. Hun uitkering ligt een pak lager dan het loon dat ze normaal zouden ontvangen. Dat maakt ook de maandelijkse terugbetaling van de woonlening heel wat moeilijker. Daarom hebben de banken beslist dat iedereen van wie het inkomen is gedaald of is weggevallen (als gevolg van tijdelijke of volledige werkloosheid maar ook voor een zelfstandige die de zaak moet sluiten), uitstel van terugbetaling kan krijgen. Dat uitstel kan zes maanden duren en moet voor eind april worden aangevraagd. Als je op dit moment tijdelijk of volledig werkloos bent en een lening terugbetaalt voor een tweede eigendom, kan je van die maatregel echter geen gebruik maken.

Sommige banken hebben ook bestaande mogelijkheden voor uitstel van terugbetaling als je dat echt niet kan

Een bijkomende voorwaarde is dat het uitstel enkel kan voor een lening die je bent aangegaan voor jouw enige woning. Met andere woorden: wie meer dan één eigendom bezit, kan dat ‘corona-uitstel’ niet krijgen.

Toch hebben sommige banken ook bestaande mogelijkheden voor uitstel van terugbetaling als je dat echt niet kan. Belfius bijvoorbeeld biedt standaard de mogelijkheid om tijdens de looptijd van het hypothecaire krediet een uitstel van terugbetaling aan te vragen voor maximaal drie (al dan niet opeenvolgende) maanden. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Ook BNP Paribas Fortis heeft standaard een optie om bij tegenslag de terugbetaling van de woonlening voor zes maanden op te schorten. Daarbij gaat het om een opschorting van het kapitaal, niet van de interesten. Die opschorting kan ook enkel voor specifieke gevallen zoals werkloosheid, maar dan moet je wel minstens zes maanden werkloos zijn na ontslag. Ook andere banken hebben vaak mogelijkheden om de terugbetaling van je lening tijdelijk uit te stellen, altijd met eigen voorwaarden. Maar voor een tweede eigendom ben je dus daar op aangewezen.

• Moet ik de belastingen en taksen voor mijn tweede verblijf betalen?

Ja. Het feit dat je nu niet naar je tweede verblijf kan gaan, verandert daar voorlopig niets aan. Als eigenaar van een woning of een appartement betaal je jaarlijks onroerende voorheffing. Die wordt berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Die onroerende voorheffing betaal je op elk eigendom, dus ook voor je tweede verblijf. Daarnaast betaalt u, ook voor een tweede eigendom, de lokale belastingen zoals de milieubelasting. Welke specifieke belastingen dat zijn en de hoogte ervan verschillen van gemeente tot gemeente.

Daarbovenop rekenen sommige gemeenten die veel tweedeverblijvers tellen, zoals de kustgemeenten, ook een tweedeverblijfstaks aan. Dat is een belasting voor eigenaars van woningen die ergens in een andere stad of gemeente hun domicilie hebben. Ook de hoogte van die taks verschilt naargelang de gemeente, maar die kan oplopen tot 1.000 euro per jaar. Die taksen moet u, net als de onroerende voorheffing, ook dit jaar allicht gewoon betalen. Een kustgemeente zoals Knokke wil dat deels compenseren door aan tweedeverblijvers een waardebon van 200 euro te geven om te besteden in de plaatselijke winkels of horecazaken. Voorlopig is het onduidelijk of ook andere gemeenten met eenzelfde actie zullen komen.

Ook als je op het punt stond een nieuwe (of tweede) eigendom te kopen, is de kans groot dat die aankoop wat vertraging oploopt

• Wat als ik op zoek ben naar een tweede eigendom? Kan ik nu nog een huis kopen en een lening afsluiten?

Ja, maar je aankoop zal misschien wat vertraging hebben. Als gevolg van de coronacrisis ligt een groot deel van de economie in ons land op dit moment zo goed als stil. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de huizenmarkt. Om te beginnen is het praktisch onmogelijk om nu een huis te gaan bezichtigen. Daardoor stokt de verkoop van appartementen en huizen. Ook als je op het punt stond een nieuwe (of tweede) eigendom te kopen, is de kans groot dat die aankoop wat vertraging oploopt. Notarissen werken nog wel, maar focussen zich nu vooral op de dringende aktes. De gewone verkoopaktes worden zoveel als mogelijk uitgesteld tot de lockdown wordt teruggeschroefd.

Of de ongeziene stilval van de economie ook een impact zal hebben op de huizenprijzen is nog niet duidelijk. Een duidelijk gevolg van de zware economische crisis die er staat aan te komen is de lage rente. Dat beleid maakt dat ook de rente op woonleningen nog lange tijd heel laag zal zijn. Die stond al historisch laag en is sinds februari zelfs wat gezakt, tot de laagste niveaus ooit.

