Geen onderhandelingen met mogelijke overnemer voor Waalse en Brusselse Brantano-winkels HLA

25 augustus 2020

13u20

Bron: Belga 1 Economie Er zijn op dit moment geen onderhandelingen aan de gang met een mogelijke andere overnemer voor de Brantano-winkels in Brussel en Wallonië. Dat heeft Myriam Diegham van de Franstalige christelijke bediendebond CNE dinsdag gezegd. Maandag werd een overeenkomst bereikt met de Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren Schoenen, een dochter van het Duitse Deichmann, over de overname van 43 Brantano-winkels in Vlaanderen.

Dinsdagnamiddag is een vergadering gepland tussen de vakbonden en directie van de overnemer. Daar zullen onder meer de overnamevoorwaarden besproken worden. "De vakbonden zullen evenwel geen enkele onderhandelingsmarge hebben over het aantal winkels dat overgenomen wordt. We zullen hoogstens kunnen praten over het aantal personeelsleden die mee overgenomen worden en over hun arbeidsvoorwaarden", aldus de vakbondsvrouw.

"We tellen gemiddeld 5 à 6 werknemers per winkel. Dat maakt dat een derde van de banen behouden zou kunnen worden, nagenoeg alle in Vlaanderen", aldus Diegham. Er zijn in België 104 Brantano-winkels.



In heel wat winkels van Brantano is intussen de derde dag van de totale uitverkoop van start gegaan. De afgelopen dagen zorgde dat op verschillende plekken voor een totale overrompeling, maar vandaag lijken de wachtrijen op de meeste plaatsen heel wat minder lang.

Lees ook: Brantano-medewerkers getuigen over uitverkoop: “Ze scholden ons uit en gooiden alles op de grond. Wij hebben het slechtste in de mensen gezien”(+)