Geen nieuwe Europese procedureslag over Arco-affaire Redactie

19 februari 2019

10u17

Bron: belga 0

Er komt geen nieuwe Europese procedureslag over de Arco-affaire, schrijft De Tijd. De Europese Commissie heeft immers beslist geen beroep aan te tekenen tegen het Arco-arrest van het Europees Gerecht van eerste aanleg van december vorig jaar. De melding van de commissie kwam er net voor de deadline voor een eventuele beroepsprocedure bij het EU-Hof van Justitie ten einde liep.

Als onderdeel van de reddingsoperatie van de Belgisch-Franse Dexia Bank gaf de Belgische overheid de individuele coöperanten van de Arco-groep in 2011 een bescherming van maximaal 100.000 euro. Arco was een grootaandeelhouder van Dexia. Maar het Europees Hof van Justitie veroordeelde in 2016, op vraag van de Europese Commissie, de staatsgarantie voor de 800.000 Arco- coöperanten als strijdig met het Europees recht. De Commissie legde tegelijk een verbod op betalingen op aan de individuele coöperanten in het kader van die garantieregeling.

Maar in het arrest van december kreeg de Europese Commissie voor het eerst zelf het deksel op de neus in het Arco-dossier. Het Gerecht van de Europese Unie verklaarde het verbod op betalingen aan de coöperanten op grond van de garantieregeling nietig.