Geen jobs bedreigd bij Galeria Inno door herstructurering moederbedrijf

28 januari 2019

17u21

Bron: Belga 0 Economie De herstructering bij de noodlijdende Duitse warenhuisketen Kaufhof, waarbij 2.600 banen verloren gaan, treft de Belgische dochter Galeria Inno niet. "Er zijn geen jobs bedreigd", zegt woordvoerder Martine Baetslé. "Galeria Inno is een van de meest rendabele onderdelen van de groep. De herstructurering treft enkel de Duitse activiteiten."

Vrijdag werd bij Kaufhof een grote herstructurering aangekondigd na de fusie met rivaal Karstadt. In totaal worden ongeveer 1.000 voltijdse jobs geschrapt bij het management en de administratie en nog eens 1.600 voltijdse banen in de verschillende filialen. Omdat bij Kaufhof veel mensen deeltijds aan het werk zijn, treft de sanering volgens de Süddeutsche Zeitung in totaal 4.000 tot 5.000 werknemers.

De deal tussen Kaufhof en Karstadt werd in september vorig jaar officieel aangekondigd. Het gaat om een fusie van de Europese retail- en vastgoedactiviteiten van het Canadese Hudson's Bay (Kaufhof) en het Oostenrijkse Signa (Karstadt).

Ze vormen samen een concern dat in Europa ongeveer 32.000 werknemers heeft en 243 vestigingen telt. Daarbij ook Kaufhof-dochter Galeria Inno in België, dat volgens de website 16 vestigingen heeft en bijna 1.400 werknemers telt.