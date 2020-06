Geen doorbraak op ondernemingsraad Brussels Airlines: “Zowel rond aantal ontslagen als het sociaal plan, is er nog werk” ADN

03 juni 2020

16u48

Bron: Belga 1 Economie De ondernemingsraad van vandaag/woensdag bij Brussels Airlines heeft geen doorbraak opgeleverd in het sociaal overleg. Dat is te horen bij de vakbonden. Later deze week worden de gesprekken hervat.

Directie en vakbonden bij Brussels Airlines kwamen woensdagochtend opnieuw bijeen in de ondernemingsraad, na de aankondiging op 12 mei dat een kwart van de 4.000 banen bij de luchtvaartmaatschappij op de tocht staan.

Verder onderhandelen

Volgens Filip Lemberechts van de liberale vakbond ACLVB ging het woensdag om de derde dag van overleg op rij, maar ook nu leverden de gesprekken niets op. "Zowel rond het aantal ontslagen als het sociaal plan, is er nog werk", zegt hij. Normaal gaat het overleg morgen/donderdag of vrijdag weer voort.



Parallel met de onderhandelingen binnen het bedrijf, is er ook nog altijd overleg over staatssteun tussen Brussels Airlines en haar Duitse moeder Lufthansa enerzijds, en de federale regering anderzijds. Daarover had de directie volgens Lemberechts te zeggen dat "de gesprekken blijven doorgaan".

“Op een dood spoor”

Bij de Franstalige christelijke vakbond CNE is te horen dat het overleg niet vordert. "We zitten op een dood spoor", zegt vakbondssecretaris Didier Lebbe. Volgens hem heeft de directie het voorstel van de piloten om tot 45 procent loon in te leveren tot 2023 afgewezen, en houdt ze vast aan haar eigen plan. "Lufthansa maakt zijn steun afhankelijk van de goedkeuring van het sociaal plan, maar we kunnen niet accepteren wat er op tafel ligt", luidt het.