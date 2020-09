Geen belastingontwijking meer via duolegaat: zoveel blijft er over als je 600.000 euro bij testament toekent aan drie familieleden

Afgelopen weekend kondigde de Vlaamse regering aan om werk te maken van een hervorming van de schenk- en de erfbelasting tegen 1 juli 2021. Een van de opmerkelijkste voorstellen op dat vlak is ongetwijfeld het neutraliseren van de fiscale voordelen van het “duolegaat”: een vorm van successieplanning via een testament. Wat is dit precies? En wat voor invloed heeft het op je portemonnee? Michel Maus, fiscaal expert in ons geldpanel , geeft advies aan de hand van een duidelijk voorbeeld.

Bij het “duolegaat”wordt het vermogen van de overledene bij testament toegekend aan een bepaalde persoon (meestal een goed doel) die dan de verplichting krijgt opgelegd om een stuk van de erfenis over te maken aan een andere persoon (meestal een erfgenaam), en daarnaast ook de verplichting krijgt opgelegd om de erfbelasting voor deze persoon te betalen. Door deze techniek wordt de erfbelasting gesplitst en goedkoper dan wanneer men rechtstreeks bij testament een stuk van het vermogen zou toekennen aan de personen die men wil bevoordelen.

Stel dat een tante haar vermogen van 600.000 euro bij testament wil toekennen aan haar drie neven. In normale omstandigheden zullen de drie neven op dit bedrag in het Vlaams Gewest in totaal 315.500 euro erfbelasting moeten betalen. De erfgenamen houden op die manier 284.500 euro netto over, hetzij elk 94.833 euro.

De Vlaamse regering zal schenkingen en erfenissen aan goede doelen fiscaal vrijstellen

De fiscale situatie is totaal anders, indien tante nu beslist om een testament met een duolegaat te maken waarbij zij 600.000 euro toekent aan de VZW Kom op tegen kanker, onder last 300.000 euro over te maken aan haar drie neven en onder last ook de erfbelasting op de erfenis van de drie neven te betalen. Het stuk erfdeel dat de VZW aan de neven moet doorstorten mag worden verrekend met het eigen erfdeel.

Dit betekent aldus dat de VZW een erfdeel ontvangt van 300.000 euro waarop zij uiteraard erfbelasting op moet betalen. Voor goede doelen bedraagt het belastingtarief in Vlaanderen 8,5%, zodat de VZW 25.500 euro aan erfbelasting moet betalen op haar eigen erfdeel. De neven ontvangen eveneens 300.000 euro en in het testament is bepaald dat de VZW de erfbelasting moet betalen op het erfdeel van de drie neven. Deze belasting bedraagt 150.500 euro. De VZW betaalt dienvolgens in totaal 176.000 euro aan erfbelasting, en behoudt netto 124.000 euro over. De drie neven houden 300.000 euro netto over, hetzij elk 100.000 euro. De grote verliezer van het duolegaat is aldus de Vlaamse schatkist die met een duolegaat “slechts” 176.000 euro aan erfbelasting ontvangt, tegenover 284.500 euro zonder duolegaat.

Het is een duidelijk indicatie dat de politiek eindelijk beseft dat het sluiten van ontsnappingsroutes in ruil voor lagere fiscale tarieven, een noodzaak is om het fiscaal systeem rechtvaardig te maken

De Vlaamse regering heeft nu echter beslist om de techniek van het duolegaat vanaf 1 juli 2021 fiscaal te neutraliseren en er dus voor te zorgen dat het duolegaat geen fiscaal voordeel meer kan bieden voor de personen die men via testament wil bevoordelen. Het spreekt echter voor zich dat dit ook een streep door de rekening zou zijn van de goede doelen die vaak ook bevoordeeld worden via het duolegaat. Om hieraan tegemoet te komen zal de Vlaamse regering schenkingen en erfenissen aan goede doelen fiscaal vrijstellen. De huidige erf- en schenkbelasting voor goede doelen bedraagt tot op vandaag respectievelijk 8,5% en 5,5%. Dit tarief zal tot 0% worden herleid. In de persmededeling stelde de Mathias Diependaele, de Vlaamse Minister van Financiën: “Het duolegaat was uitgegroeid tot een techniek van fiscale planning. De gift aan het goede doel diende vaak louter om de erfbelasting voor de verre familie of de goede vriend maximaal beperken. Dat druist in tegen de geest van het systeem.”

Met het verdwijnen van het duolegaat, wordt er op korte termijn een tweede keer komaf gemaakt met een fiscale ontwijkingstechniek in de erfbelasting. Eerder dit jaar heeft immers ook de federale regering de sluiproute om belastingvrij te schenken via een buitenlandse notaris geblokkeerd. Dit mag gerust een politieke trendbreuk genoemd worden, en is een duidelijk indicatie dat de politiek eindelijk beseft dat het sluiten van ontsnappingsroutes in ruil voor lagere fiscale tarieven, een noodzaak is om het fiscaal systeem rechtvaardig te maken.

