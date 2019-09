Geen banenverlies bij British American Tobacco in België SPS

13 september 2019

11u15

Bron: Belga 0 Economie Het besparingsplan bij British American Tobacco (BAT) heeft geen impact op het personeelsbestand in België en Luxemburg. In totaal verdwijnen bij het bedrijf 2.300 banen.

Vandaag vindt bij BAT in Groot-Bijgaarden een personeelsvergadering plaats, gevolgd door een bijzondere ondernemingsraad om 14 uur. De directie heeft aangekondigd dat de herstructurering geen belangrijke gevolgen zal hebben voor het personeelsbestand van BAT BeLux. "Het plan heeft geen impact op het personeelsbestand in België en Luxemburg", zegt Government Affairs manager Filip Buntinx.

"BAT BeLux is een efficiënte, performante en robuuste business unit die klaar is om de nieuwe uitdagingen aan te gaan binnen de hervormde structuur van BAT. We zijn blij dat er geen impact is op onze mensen die zich alle dagen inzetten voor onze activiteiten in België en Luxemburg. Wij zijn meer dan ooit klaar voor de toekomst", zegt ook country manager Pierre Durinck.

Met de wereldwijde herstructurering wil BAT haar organisatie vereenvoudigen en een efficiëntere, meer wendbare en doelgerichte structuur creëren. De vrijgekomen middelen zullen bovendien geherinvesteerd worden in de groei van haar portfolio van nieuwe producten, waaronder de e-sigaret. De ambitie is om tegen 2023-24 een omzet van 5,6 miljard euro te halen in deze nieuwe producten. In totaal verdwijnen bij het bedrijf 2.300 banen, vooral in het hoofdkantoor in Londen.

"Ook in Groot-Bijgaarden gaan we meer inzetten op elektronische sigaretten. We hebben daarvoor al mensen aangenomen, en gaan nu de verandering die al is ingezet versnellen", zegt Buntinx nog.

Bij BAT in België werken 110 mensen, op de site in Groot-Bijgaarden, waar de activiteiten voor België en Luxemburg worden aangestuurd. Er is ook een site in Molenbeek, maar die gaat sluiten door een delokalisatie naar Roemenië.