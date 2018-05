Geen akkoord tussen directie en vakbonden Brussels Airlines: nieuwe stakingen mogelijk in juni IB

17 mei 2018

01u50

Bron: Belga 1 Economie De directie en de vakbonden van Brussels Airlines hebben deze nacht geen akkoord bereikt. Na meer dan vijftien uur onderhandelen zijn ze met lege handen uit elkaar gegaan. "Er is een vertrouwensbreuk tussen directie en piloten", aldus de vakbonden. Zij behouden hun stakingsaanzegging, maar een eventuele nieuwe staking zou er pas in juni komen.

"Het was niet een proces van dichterbij komen, maar zelfs eerder van uit elkaar groeien", aldus de bonden. "Het laatste voorstel van de directie was zelfs slechter dan het voorstel dat vorige week massaal werd weggestemd door de piloten", duidde Anita Van Hoof (BBTK). "Het was een lange marathon, maar we zijn niet over de streep geraakt", verwoordde Filip Lemberechts (ACLVB) het. "Het water is heel diep."

Toch blazen de bonden de bruggen niet op. Ze zeggen bereid te zijn om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. "Onze stakingsaanzegging blijft lopen, maar staking is geen doel op zich", aldus Paul Buekenhout (LBC-NVK). "De enige manier om eruit te komen, is overleg. De directie moet zich bezinnen en de piloten minstens een perspectief geven."

Mogelijk twee stakingsdagen in juni

"De bal ligt in het kamp van de directie", voegde Van Hoof nog toe. Als die de komende weken geen stappen zet, volgen er mogelijk opnieuw twee stakingsdagen in juni.

De piloten legden al maandag en woensdag het werk neer uit onvrede met hun loon, de werkdruk en de pensioenregeling.