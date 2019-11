Geen akkoord bij Proximus, misnoegde vakbondsleden jouwen Stefaan De Clerck uit: “Betaalt u mijn lening en mijn huis?” TT SPS

27 november 2019

07u59

Bron: Belga 20 Economie Bij Proximus is het paritair comité rond 11 uur afgelopen. Zoals verwacht werd er bij de vakbonden geen tweederdemeerderheid gevonden voor een sociaal akkoord bij het telecombedrijf. Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk. Later vandaag komt ook de raad van bestuur van Proximus bijeen, die het transformatieplan alsnog kan doorduwen. De vakbonden hopen dat de raad van bestuur het plan niet doordrukt en een opening laat voor verder overleg. Even kwam het tot opstootjes toen de voorzitter van de Raad van Bestuur Stefaan De Clerck verhinderd werd naar binnen te gaan.

De christelijke en socialistische vakbonden hadden eerder deze week al aangegeven dat ze de herstructureringsplannen van de directie zouden verwerpen. De liberale vakbond VSOA gaf toen aan wel voor te zijn, maar met de afwijzing van ACV en ACOD was de vereiste tweederdemeerderheid niet meer haalbaar.

Die laatste twee bonden hadden naar aanleiding van het paritair comité om 10 uur ook opgeroepen tot protest aan het hoofdkantoor van Proximus in Brussel. Vanaf 7 uur verzamelden tientallen vakbondsleden zich voor de toren. De voorzitter van de raad van bestuur van Proximus Stefaan De Clerck, die ook voorzitter is van het paritair comité, werd bij zijn aankomst uitgejouwd door de misnoegde werknemers.

De Clerck mocht eerst niet naar binnen van misnoegde werknemers en kreeg scheldwoorden als ‘zakkenvuller' naar het hoofd geslingerd. “Ik verdien geen 9.000 euro per vergadering, hoor”, slingerde een werknemer hem naar het hoofd. “Ik zou heel graag hebben dat u mijn lening en mijn huis betaalt.”

Raad van bestuur

Later vandaag komt ook de raad van bestuur van Proximus bijeen, die het transformatieplan alsnog kan doorduwen. De vakbonden koesteren echter de hoop dat het sociaal plan alsnog wordt bijgestuurd en gaan alvast in op een uitnodiging tot nieuw overleg morgen. Er is alvast op initiatief van de directie een bijeenkomst van vakbonden en directie gepland morgenochtend, maar het is niet duidelijk of dan nieuwe onderhandelingen gestart zullen worden.

“Totale oorlog"

Mocht de raad van bestuur het plan toch doorduwen, dan zou die volgens Dirk Callaert van ACV “alles opblazen”. “Dan zou het totale oorlog zijn.” De vakbondsman hoopt dat de raad “slim genoeg is om onderhandelingen op te starten”. Hij zegt er zelf goede hoop in te hebben dat het tot overleg zal komen.

“We willen nog ruimte om te onderhandelen. Het plan is niet af, bepaalde zaken moeten nog aangepakt worden”, zei ook Nancy Fonteyne van de christelijke vakbond ACV Transcom. “Ik hoop dat de bestuursleden goed nadenken. Ik ben aan het bidden dat we toch nog kunnen vergaderen om de laatste zaken aan te pakken.” De vakbonden hopen onder meer nog naakte ontslagen te vermijden.

De directie laat nog niet in haar kaarten kijken. “We betreuren dat er op het paritair comité geen meerderheid gevonden is rond het transformatieplan. Het is nu aan de raad van bestuur om zich deze namiddag over de zaak te buigen”, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. Mogelijk hakt die raad van bestuur ook de knoop door over wie de nieuwe CEO van Proximus wordt.

Ingangen geblokkeerd

In de aanloop naar de vergaderingen van vandaag hadden de vakbonden de zij-ingangen van de Proximus-toren geblokkeerd, "zodat ze wel langs ons moeten passeren". Vlak voor de start van het paritair comité vormden de aanwezige vakbondsleden op het plein voor het station Brussel-Noord - dat naast het Proximus-kantoor ligt - "een gebroken hart”. Daarmee alludeerden ze op een actie die enkele honderden personeelsleden in september nog hielden om toenmalig CEO Dominique Leroy een hart onder de riem te steken.