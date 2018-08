Geduld van piloten Air France raakt op KVE

13 augustus 2018

15u11

Bron: Belga 0 Economie Piloten van Air France leggen in september mogelijk opnieuw het werk neer. De Franse pilotenvakbond SNPL zegt niet eeuwig te willen wachten op de aanstelling van een nieuwe bestuursvoorzitter bij Air France-KLM die de onderhandelingen over het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden kan voortzetten.

De Air-France-piloten legden eerder dit jaar al meermaals het werk neer, maar stopten met actievoeren in afwachting van een nieuwe bestuursvoorzitter. De vorige topman, Jean-Marc Janaillac, vertrok in mei nadat hij zijn lot had verbonden aan een stemming onder personeel.

De Canadees Ben Smith, momenteel tweede man bij Air Canada, geldt als een voorname kandidaat voor de functie van bestuursvoorzitter. SNPL zegt niet tegen zijn kandidatuur te zullen ageren, maar eist ook verder wijzigingen in het management bij de luchtvaartcombinatie. Ook ziet de bond de huidige topman van Emirates, Thierry Antinori, als een geschikte kandidaat voor de functie.