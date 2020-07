Gebrek aan geld doen Brussels Airlines uitbreiding vluchtschema uitstellen SVM

15 juli 2020

12u22

Bron: Belga 6 Economie Brussels Airlines stelt de uitbreiding van haar vluchtschema vanaf augustus uit door de verslechterde financiële situatie, staat in een nota van de CEO Dieter Vranckx aan het personeel. De luchtvaartmaatschappij blijft voorlopig vliegen met twee langeafstandstoestellen en 21 korteafstandstoestellen, luidt het.

Normaal zou het bedrijf zijn capaciteit zowel op de korte als op de lange afstand uitbreiden vanaf volgende maand. Maar de gesprekken met de Belgische staat over financiële steun zijn nog altijd aan de gang. “Ze zijn erg complex en hebben nog niet tot een resultaat geleid”, betreurt de topman. “Aangezien onze financiële situatie aan het verslechteren is, stellen we de uitbreiding van de geplande capaciteit uit”.

Hoe nijpend de financiële situatie precies is, blijft onduidelijk. De CEO wijst erop dat het management hard gewerkt heeft om het bedrijf door de crisis te loodsen “door de cashreserves en contracten actief te beheren”. Er werd ook al een sociaal plan afgesloten met de sociale partners. En moedermaatschappij Lufthansa heeft ook haar vertrouwen in Brussels Airlines als één van de vier netwerkdochters bevestigd, klinkt het. “Lufthansa heeft bevestigd ons financieel te willen steunen (...) De belangrijkste pijler is de financiële steun van de Belgische regering.” De CEO merkt op dat alle andere zustermaatschappijen (Lufthansa, Swiss en Austrian Airlines) allemaal reeds financiële steun hebben toegezegd gekregen van hun respectievelijke overheden.

Voldoende garanties

Op het kabinet van bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) beklemtoont men dat de Belgische overheid zich de voorbije maanden tijdens de gesprekken steeds bijzonder redelijk en geëngageerd heeft opgesteld. “We hebben meegewerkt aan het opstellen van een business plan dat erop gericht is ook in de toekomst de tewerkstelling te verzekeren en de omslag te maken naar winstgevende groei. Nu komt het erop aan dat ook de Duitse aandeelhouder voldoende garanties geeft over een correcte uitvoering”. Daar stokte het in het verleden wel eens, waarbij verwezen wordt naar de mislukte poging om Brussels Airlines te integreren in de lagekostenmaatschappij Eurowings.