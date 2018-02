Gazprom: "Europa moet meer Russisch gas importeren om tekort te vermijden" mvdb

09 februari 2018

12u25

Bron: ANP 1 Economie In Europa dreigen een gastekort en flink hoge gasprijzen, als de Europese landen niet meer gas gaan importeren uit Rusland. Dat heeft een hoge bestuurder van het staatsgasbedrijf Gazprom gezegd tegen persbureau Reuters. Vertrouwen op gasinvoer uit de Verenigde Staten heeft volgens hem geen zin.

"We kunnen zoveel gas leveren als nodig is voor Europa, ook al betreden we een nieuwe markt in China, maar Europa moet nu beslissen", stelde Alexander Medvedev, bij Gazprom verantwoordelijk voor de uitvoer naar het buitenland.

Hij verwees in het interview onder meer naar de teruglopende gaswinning in Nederland. Ook in landen als Groot-Brittannië en Noorwegen loopt de productie op den duur tegen de grens aan. Daardoor neemt de vraag naar gas van buitenaf komende tijd waarschijnlijk toe in Europa.

Rusland ergert zich aan de manier waarop de Amerikaanse regering van president Donald Trump gebruik probeert te maken van die situatie. Washington wil in Europa en Azië Amerikaans gas gaan aanbieden. Volgens Medvedev is de gasvoorraad van de Verenigde Staten echter bescheiden. Daarbij denkt hij dat het Amerikaanse gas vooral naar Azië zal gaan.