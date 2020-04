Gat van 100 miljoen bij luchtverkeersleider skeyes door coronavirus Redactie

07 april 2020

20u34

Bron: Belga 1 Economie Door het stilgelegde vliegverkeer grijpt skeyes naast 100 miljoen euro aan inkomsten van luchtvaartmaatschappijen. Dat schrijft De Tijd op haar website. De Belgische luchtverkeersleider bedelt om geld bij de federale regering.

Skeyes voelt de impact van het coronavirus enorm. Door de reisbeperkingen en vliegverboden hebben de meeste luchtvaartmaatschappijen hun aanbod stilgelegd.

Het grootste deel van de luchtverkeersleiders, allen statutaire ambtenaren, blijft echter nodig om de dienstverlening te garanderen. "Onze vaste kosten blijven lopen, want we zijn een publieke dienstverlener, zelfs al is er amper vliegverkeer", zegt woordvoerder Dominique Dehaene. Bovendien is de luchtverkeersleider zo goed als volledig afhankelijk van de vergoedingen die luchtvaartmaatschappijen betalen.

Op basis van prognoses van de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol rekent skeyes het verlies aan inkomsten alleen voor 2020 op zeker 100 miljoen euro. En de kans dat de spartelende luchtvaartmaatschappijen die factuur (snel) betalen, is erg klein.

Europees probleem

Dehaene legt daarenboven uit dat de tarieven berekend worden op basis van prognoses, en dat die elke twee jaar worden geëvalueerd. Als in 2022 blijkt dat het luchtverkeer in 2020 fout was ingeschat, worden de extra kosten verdeeld tussen skeyes en de luchtvaartmaatschappijen. "We zitten dus de komende twee jaar sowieso met een gat van 100 miljoen euro", zegt Dehaene.

Skeyes klopt, net als verschillende andere spelers uit de luchtvaartsector, aan bij de overheid voor hulp.

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) reageert voorzichtig. "Wij staan in contact met skeyes om te kijken hoe we zijn werking op korte termijn kunnen garanderen en welke oplossingen op lange termijn mogelijk zijn", zegt zijn woordvoerder. Mogelijk duikt een Europese oplossing op, want de meeste luchtverkeersleiders zijn overheidsbedrijven en kampen met gelijkaardige problemen. "Skeyes is niet alleen. Dit is een Europees probleem", klinkt het bij Bellot.

