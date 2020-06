Fusie van Nederlandse postbedrijven PostNL en Sandd onvoldoende gegrond volgens rechter JOBR

11 juni 2020

16u48

Bron: ANP 0 Economie De vergunning die de Nederlandse regering heeft verleend voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd is ongeldig. Dat besliste de rechtbank van Rotterdam in een zaak die was aangespannen door twee postbedrijven tegen de fusie. Volgens PostNL kan de fusie niet ongedaan gemaakt worden.

Door de fusie van PostNL en Sandd zou een monopolie ontstaan. Om die reden ging de Nederlandse marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder niet akkoord met de samenvoeging. De regering kwam daarop met een bijzondere regeling om de fusie toch door te laten gaan. Bij het verlenen van die fusievergunning, was de regering volgens de rechter niet zorgvuldig genoeg.

Onvoldoende onderbouwd

De bestuursrechter in Rotterdam oordeelde onder andere dat andere postvervoerders dan PostNL en Sandd te weinig gelegenheid hebben gekregen om hun kijk op de fusie te geven. Daarnaast had de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer van Christen-Democratisch Appèl bepaalde aannames over de toekomst van de postmarkt onvoldoende onderbouwd. Daardoor kon ze ook niet goed beargumenteren dat de fusie van de postbedrijven nodig is voor het algemeen belang, aldus de rechter.

Niet ongedaan te maken

“Wat de concrete consequenties zijn van de vernietiging van de vergunning, is niet meteen duidelijk. De bestuursrechter oordeelt alleen of de toestemming geldig is of niet”, legt een woordvoerder van de Rotterdamse rechtbank uit. De bal ligt daarmee nu bij het ministerie van Economische Zaken in Nederland. PostNL zegt er vertrouwen in te hebben dat het kabinet zorgvuldig zal handelen. De fusie is volgens het bedrijf niet meer ongedaan te maken, omdat de integratie van Sandd al is afgerond en al het personeel al sinds februari dit jaar onder de paraplu van PostNL post bezorgt.

Lees ook:

De strijd om het postpakket is losgebarsten: PostNL zet definitief voet aan wal in België met gigantisch distributiecentrum (+)

Pakjesbezorgers krijgen bestellingen amper verwerkt: “Piek van eindejaarsdagen is er nu élke dag. En meer” (+)