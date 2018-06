Fusie tussen Duitse Thyssenkrupp en Indische Tata om zich te wapenen tegen vloedgolf Chinees staal lva

30 juni 2018

01u15

Bron: Belga 0 Economie De Duitse industriereus Thyssenkrupp en het Indische Tata hebben een overeenkomst bereikt voor de fusie van hun staalactiviteiten in Europa. Ze willen zich zo wapenen tegen de vloedgolf van Chinees staal. Dat zegt de Duitse groep vrijdag.

De raad van bestuur en de raad van toezicht van Thyssenkrupp beslisten om een "fiftyfifty joint venture" op te richten waarin "de Europese activiteiten van Thyssenkrupp en Tata gehergroepeerd worden", zegt de Duitse groep in een persbericht. De effectieve ondertekening van het contract "wordt binnenkort verwacht".

Na twee jaar onderhandelen is er nu dus een formeel akkoord. De nieuwe groep zal Thyssenkrupp Tata Steel heten. Ze wordt na ArcelorMittal de grootste Europese staalgroep. Gerekend wordt op "jaarlijks recurrente synergieën van 400 tot 500 miljard euro".

"De joint venture met Tata Steel is een belangrijke fase in de transformatie van Thyssenkrupp in een industriële en dienstengroep. Ze maakt een significante verbetering mogelijk van de financiële cijfers van Thyssenkrupp eenmaal de transactie rond is", klinkt het.