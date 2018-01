Fuji Xerox schrapt 10.000 banen jv

Het Japanse Fujifilm gaat het mes zetten in het personeelsbestand van dochteronderdeel Fuji Xerox. Er gaan 10.000 banen verloren bij de producent van onder meer inktcartridges, toners en foto-apparatuur.

Volgens Fujifilm heeft het onderdeel te maken met zeer uitdagende marktomstandigheden. Fujifilm bezit 75 procent van Fuji Xerox en het Amerikaanse Xerox de rest. In verband met het banenverlies neemt Fujifilm een last van omgerekend ruim een half miljard over een periode van drie jaar. De productiecapaciteit van Fuji Xerox staat hoofdzakelijk in Azië.

Volgens verschillende zakenmedia staat Fujifilm ook op het punt om een fusie met Xerox aan te kondigen. Xerox heeft te maken met activistische aandeelhouders die aandringen op een verkoop van het bedrijf en een nieuw bestuur.