Fraudeschandaal rond Kobe Steel breidt uit

Het fraudeschandaal rondom Kobe Steel neemt in omvang toe. Het op twee na grootste staalconcern van Japan liet weten dat niet alleen gegevens over de stevigheid en levensduur van aluminium- en koperproducten zijn vervalst, maar dat waarschijnlijk ook data over ijzerpoeder niet kloppen.

Kobe Steel zei eerder al dat zijn producten naar zo'n tweehonderd afnemers gingen, maar dat er geen veiligheidsproblemen aan het licht zijn gekomen. Het zou gaan om in totaal 20.000 ton aan metaal waarvan de gegevens onjuist zijn.



Namen van klanten werden niet genoemd. Volgens Japanse media zou onder meer de vliegtuig- en automobieldivisie van Mitsubishi Heavy Industries de betrokken producten hebben ontvangen.



Ook autobouwers als Nissan, Honda en Toyota werken met producten van Kobe Steel. "Er is aluminium van Kobe Steel gebruikt voor portieren en motorkappen van voertuigen", luidt het bijvoorbeeld bij Nissan. "We zijn de potentiële gevolgen aan het nagaan, want de kwaliteit van het aluminium kan gevolgen hebben voor de veiligheid van voetgangers" bij een aanrijding.



Het aandeel van het staalconcern krijgt zware klappen op de beurs in Tokio. Het aandeel verloor gisteren al 22 procent van zijn beurswaarde, vandaag kwam daar nog eens een kleine 20 procent bovenop.



Het Kobe Steel-schandaal is een nieuwe klap voor de Japanse industrie, waar de afgelopen tijd grote zorgen zijn ontstaan over kwaliteitscontroles en inspecties. Zo moest Nissan onlangs 1,2 miljoen auto's terugroepen omdat ze gecontroleerd waren door ongekwalificeerde technici en bleek Mitsubishi Motors te hebben gesjoemeld met brandstoftesten.