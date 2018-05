Fransen halen 1,6 miljard euro uit Electrabel TTR

17 mei 2018

06u23

Bron: Belga 0 Economie De Franse energiereus Engie heeft vorig jaar 1,6 miljard euro uit zijn Belgische dochter Electrabel gehaald. Dat blijkt uit het uitgebreide jaarverslag in de aanloop naar de jaarvergadering van Engie morgen, zo schrijven De Tijd en L'Echo vandaag. De uitkering van het megadividend is opmerkelijk omdat Electrabel de voorbije jaren stevige verliezen heeft geleden. In 2015 en 2016 ging het telkens over meer dan een miljard euro.

Electrabel keerde meer dan een decennium geen dividenden uit. Het laatste dividend dateert van 2006, het jaar voordat het volledig in Franse handen kwam. Toen ging het om bijna 1 miljard euro.

Opmerkelijk is dat het dividend dat Electrabel vorig jaar aan Engie overmaakte, niet in contanten was. Electrabel keerde alle aandelen van zijn dochterbedrijf Electrabel France uit aan moeder Engie. Electrabel France is een vennootschap die onder meer waterkrachtcentrales op de Rhône en in de Pyreneeën bezit.

Volgens een woordvoerster van Engie Electrabel gebeurde de dividenduitkering uit de reserves van Electrabel. De herklassering van die participatie past in een beleid om de Franse activiteiten coherent te groeperen, klinkt het.