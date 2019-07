Franse supermarktgigant riskeert recordboete voor druk op leveranciers via België LH

Bron: Belga 0 Economie De Franse warenhuisgigant E.Leclerc, in het thuisland groter dan Carrefour, riskeert daar 117 miljoen euro te moeten betalen. Het Franse ministerie van Economie beschuldigt Leclerc ervan onrechtmatige druk uit te oefenen op zijn leveranciers. De warenhuisketen had een filiaal in België opgestart om lagere prijzen te bedingen bij zijn leveranciers. Vorig jaar eiste Parijs van Leclerc al 100 miljoen euro boete in een ander gelijkaardig, dossier.

De inbreuken werden gepleegd door Eurelec Trading, de aankoopcentrale van E.Leclerc die zich in België bevindt - Leclerc heeft in ons land geen winkels, maar is dezer dagen wel alomtegenwoordig door zijn sponsoring van de Tour.



Aanleiding was een onderzoek van de Franse concurrentiewaakhond. Volgens het ministerie overtrad Leclerc met de samen met de Duitse warenhuisketen Rewe opgerichte aankoopcentrale Eurelec Trading de Franse wet, die strenger is dan de Belgische. "E.Leclerc gebruikt een Belgische aankoopcentrale om de Franse wet te omzeilen en zijn leveranciers aankoopvoorwaarden op te leggen die leiden tot de ontbinding van onze voedingsbedrijven", zei staatssecretaris voor Economie en Financiën Agnès Pannier-Runacher deze ochtend op de Franse zender RTL. "Dit is heel ernstig.”

De 117,3 miljoen euro die Parijs nu eist is drie maal het bedrag dat Leclerc bij zijn leveranciers heeft verkregen, aldus nog Pannier-Runacher. Nooit eerder werden zulke bedragen geëist van de Franse distributiebedrijven in concurrentiedossiers. Een Franse rechtbank moet zich nu nog over dit dossier buigen.

In juni vorig jaar had het Franse ministerie Galec, de voornaamste aankoopcentrale van de groep, al gedagvaard voor de Parijse rechtbank van koophandel. In dat dossier wordt 108 miljoen geëist van Leclerc - 25 miljoen euro boete en 83 miljoen euro terugbetalingen. Dat dossier draaide erom dat Leclerc een twintigtal leveranciers tot lagere prijzen gedwongen had. De rechtbank moet zich over dit dossier nog uitspreken.