Franse supermarkten geven personeel coronabonus van 1.000 euro HR

24 maart 2020

15u54 636 Economie De Franse supermarktketens Carrefour en Auchan keren aan hun medewerkers een belastingvrije bonus van 1.000 euro uit voor hun ijver tijdens de huidige coronacrisis. Ook in België belonen supermarkten hun personeel extra, onder meer door ze meer korting te geven.

Het voorstel in Frankrijk kwam van de minister van Economie, Bruno Le Maire. De belastingvrije bonus, waarvoor men ook geen sociale zekerheidsbijdragen moet betalen, kan worden uitbetaald tot 30 juni. Carrefour-CEO Alexandre Bompard kondigde zijn personeel aan dat ze op die bonus kunnen rekenen.

In ons land is er voorlopig geen sprake van premies, maar supermarkten proberen wel om hun personeel op andere manieren extra te belonen. “Onze medewerkers krijgen normaal 10 procent korting op hun aankopen, met een maximum van 30 euro per maand”, zegt woordvoerster Karima Ghozzi van Delhaize. “Op dit moment is die korting verhoogd naar 25 procent, met een maximum van 100 euro per maand. Daarnaast sluiten we momenteel vrijdag om 20 uur al, dat is een uurtje vroeger dan normaal.”

Ook Carrefour wil zijn personeel iets extra geven. “We zijn druk in gesprek met de vakbond over een vergoedingsformule”, aldus woordvoerster Aurélie Gerth in L’Echo. De gesprekken zouden al goed gevorderd zijn, maar ook bij Carrefour zou het niet gaan om een geldpremie.



Een woordvoerster van Colruyt bevestigt dat de directie “momenteel intern aan het bekijken is wat we gaan doen” om de supermarktmedewerkers extra te belonen. Maar iets concreet is er nog niet.

“Wij denken hier ook over na, maar we wachten eerst de gesprekken af op sectorniveau”, klinkt het bij Aldi. Ook daar wil men er niets over kwijt over hoe die beloning er zou kunnen uitzien.

