Franse staat neemt gedeeltelijke werkloosheid volledig op zich: “Maatregelen zullen tientallen miljarden euro’s kosten” SVM

13 maart 2020

13u14

Bron: Belga 1 Economie In Frankrijk zal de overheid de volledige kosten op zich nemen van de gedeeltelijke werkloosheid bij bedrijven waar de activiteiten getroffen zijn door het coronavirus. Dat heeft de Franse minister van Werk Muriel Pénicaud gezegd. Minister van Financiën Bruno Le Maire liet weten dat alle economische maatregelen die de Franse regering aankondigde “tientallen miljarden euro’s” zullen kosten.

"Ondernemingen twijfelden om over te gaan tot gedeeltelijke werkloosheid, omdat ze niet de middelen hebben om dat te dragen, maar wij zullen dat voor 100 procent terugbetalen", stelde de minister op Franceinfo TV.

“Wat het ook kost”

"Er zal een uitzonderlijk en grootschalig mechanisme van gedeeltelijke werkloosheid op poten gezet worden", had de Franse president Emmanuel Macron dinsdag al verklaard. "Wat het ook kost, we zullen er het hoofd aan bieden."

Gisteravond hadden in Frankrijk 5.117 ondernemingen een aanvraag ingediend voor gedeeltelijke werkloosheid, goed voor 80.000 werknemers en een kostenplaatje van 242 miljoen euro. Momenteel wordt in Frankrijk de gedeeltelijke werkloosheid terugbetaald tot op een niveau van 70 procent van het brutoloon en 84 procent van het nettoloon. De staat komt maar tussen tot op de hoogte van het minimumloon.

Duitsland: “Bedrijven nationaliseren”

De Duitse regering sluit niet uit dat ze strategisch belangrijke bedrijven zal nationaliseren. Dat zei minister van Economie Peter Altmaier in een interview met het tijdschrift ‘Der Spiegel’.

Altmaier verwacht echter niet dat het tot een groot aantal nationalisaties zal komen. “We zullen de gevolgen van een faillissement nauwlettend in de gaten houden en alles doen wat nodig is”, aldus de minister.

Daarnaast wil hij ook de farmaceutische bedrijven steunen die de gevolgen ondervinden van het coronavirus omdat er zich problemen stellen met de toelevering van medicijnen uit Azië. “Ik kan me een gezamenlijk Europees project voor de productie van geneesmiddelen voorstellen”, klinkt het.

De impact op de begroting van mogelijke maatregelen wil Altmaier wel beperken. De regering blijft vasthouden aan een evenwicht. “De doorslaggevende factor in ons stabiliteitsbeleid is de rem op de staatsschuld, die in de grondwet verankerd is.”

Ongelimiteerd steunprogramma

Later op de dag kondigde Altmaier samen met de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz een ongelimiteerd steunprogramma aan voor bedrijven. Gezien de goede begroting kan de regering nu verregaande maatregelen nemen, aldus Scholz. “Dit is de bazooka waarmee we het nodige nu doen.”

Het maatregelenpakket omvat naast onbeperkte ondernemingskredieten via de staatsbank KfW ook uitstel van belastingen. “Geen enkel gezond bedrijf mag failliet gaan door het coronavirus en geen enkele job mag verloren gaan”, aldus Altmaier.

Voka: “Economisch leven mag niet stilvallen”

Om te vermijden dat ons land in een recessie terechtkomt, moeten werknemers en werkgevers er alles aan doen om te blijven werken. “Het economisch leven mag niet stilvallen”, benadrukt de Vlaamse werkgeversorganisatie. “Werknemers moeten alles in het werk stellen om te komen werken waar nodig”.

Cruciaal daarbij is dat overheden, scholen en crèches kinderopvang blijven voorzien voor werkende ouders. Een peiling bij 1.500 Vlaamse bedrijven in de voorbije 48 uren toont aan dat het voor twee derde van de bedrijven immers niet mogelijk is iedereen thuis te laten werken.

