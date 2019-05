Franse minister wil dat er geen enkele fabriek in Frankrijk wordt gesloten bij fusie Renault en Fiat KVE

28 mei 2019

08u32

Voor de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, kan de fusie tussen Renault en Fiat enkel plaatsvinden als er in Frankrijk geen enkele fabriek wordt gesloten.

In een interview met RTL zegt hij dat hij "garanties wil over het behoud van jobs en van productiesites" in eigen land. Daarnaast wil hij ook garanties over de Franse vertegenwoordiging in het bestuur van het fusiebedrijf. De nieuwe groep moet volgens hem ook een leider worden in de ontwikkeling van batterijen voor elektrische wagens.

De Franse overheid heeft momenteel een belang van 15 procent in autobouwer Renault. Na de fusie zou dat belang dalen tot 7,5 procent, bevestigt Le Maire aan Reuters.