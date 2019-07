Franse eigenaar van Quick doet bod op restaurantketen Léon de Bruxelles KVE

26 juli 2019

21u30

Bron: Belga 0 Economie Groupe Bertrand, in Frankrijk eigenaar van onder meer de hamburgerketens Quick en Burger King, heeft een bod gedaan op de restaurantketen Léon de Bruxelles. Dat heeft de huidige eigenaar, investeringsmaatschappij Eurazeo, bekendgemaakt. Beide partijen hebben exclusieve onderhandelingen opgestart, luidt het.

Léon de Bruxelles is een Franse keten van 82 restaurants gespecialiseerd in onder meer mosselen met frieten. De deal zou Eurazeo tot 24,1 miljoen euro kunnen opleveren.

In een reactie zegt de topman van Groupe Bertrand, Olivier Bertrand, dat Léon de Bruxelles "marktleider is in het segment van de themarestaurants en bijzonder goed ingeplant is op de Franse markt". Het merk "vervolledigt perfect onze portefeuille", klinkt het.

Tussen 2007 en 2018 steeg de omzet van Léon de Bruxelles van 77 miljoen naar 117 miljoen euro.