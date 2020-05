Franse economie klimt langzaam uit coronacrisis mvdb

21 mei 2020

10u12

Bron: ANP 0 Economie De bedrijvigheid in de Franse economie neemt deze maand langzaam toe na de eerdere zware klappen door de coronacrisis. Dat meldde de Londense marktonderzoeker Markit. De economische activiteit wordt geholpen door de geleidelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen in Frankrijk.

De inkoopmanagersindex voor de Franse industrie kwam volgens een voorlopige raming uit op een stand van 40,3 tegen 31,5 in april. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Franse fabrieken openen langzaam weer de deuren.



De index voor de Franse dienstensector, met bijvoorbeeld toerisme, detailhandel en luchtvaart, ging naar 29,4 van het dramatische dieptepunt van 10,2 in april. Het openbare leven in Frankrijk komt ook langzaam weer op gang en daar profiteert de dienstensector van. De samengestelde index van industrie en diensten verbeterde naar 30,5 van 11,1 in de voorgaande maand.

Lees ook: Nationale Bank van België verwacht geen snel herstel van economie