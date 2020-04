Franse centrale bank rekent op krimp economie van 8 procent RL

19 april 2020

02u00

Bron: Belga 0 Economie Frankrijk moet rekening houden met een krimp van de economie van minimaal 8 procent. Dat zegt de hoogste bestuurder van de Franse centrale bank, Francois Villeroy de Galhau, in een interview met de zondagskrant Le Journal du dimanche.

De huidige crisis "is geheel nieuw van aard en gewelddadiger dan vorige crises", aldus de bankbestuurder. "Frankrijk zal in 2020 een daling van het bruto binnenlands product meemaken van ten minste 8 procent. Elke twee weken opsluiting leidt tot een daling van de jaarlijkse groei met ongeveer 1,5 procent en bijna evenveel in termen van een extra begrotingstekort."

De Franse president Emmanuel Macron kondigde maandag aan dat het land nog tot zeker 11 mei op slot blijft. Sinds 17 maart gelden zware restricties in Frankrijk om verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Villeroy de Galhau verwacht niet dat het land na 11 mei direct volledig opengaat. Er volgt volgens hem een periode "waarin we zullen moeten groeien in tegelijkertijd vertrouwen in gezondheid als in economisch vertrouwen, zowel bij ondernemers als werknemers. We weten niet hoe lang het duurt voordat er sprake is van volledig herstel".

Lees ook: “Het wordt nooit meer zoals voorheen”: econoom Koen Schoors over de impact van corona (+)