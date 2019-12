Franse beurswaakhond legt Bloomberg boete van 5 miljoen euro op na verspreiden “valse” informatie KVE

16 december 2019

20u20

Bron: Belga 0 Economie Het Amerikaanse financieel persagentschap Bloomberg moet aan de Franse beursregulator AMF een boete van 5 miljoen euro betalen. Die beschuldigt het mediabedrijf ervan informatie te hebben verspreid "waarvan het had moeten weten dat ze vals was" en waardoor het aandeel van de groep Vinci drie jaar geleden diep in het rood ging. Bloomberg gaat in beroep tegen de beslissing.

Te midden van de beursdag op 22 november 2016 verspreidde het Parijse bureau van Bloomberg informatie uit een vals persbericht. Dat persbericht stelde onder meer dat er bij het bouwbedrijf Vinci ernstige boekhoudkundige onregelmatigheden werden vastgesteld, waardoor het bedrijf verlies in plaats van winst zou hebben geboekt in 2015 en het eerste kwartaal van 2016, en de financieel directeur zou worden ontslagen. Nadat Bloomberg de informatie had verspreid, en meerdere media het nieuws hadden overgenomen, zakte de koers van Vinci met 18,28 procent.

Waakhond AMF zegt dat hij bij de beslissing om Bloomberg te beboeten onder meer rekening heeft gehouden met de persvrijheid. Maar omdat Bloomberg de journalistieke regels "zelf niet in acht genomen heeft, omdat de informatie niet geverifieerd werd voor publicatie", kunnen de journalisten in dit geval geen bescherming genieten.

In een reactie laat Bloomberg weten de beslissing van AMF te betreuren. Het persagentschap zegt net als Vinci slachtoffer te zijn geweest van "deze gesofisticeerde hoax" en tekent beroep aan.