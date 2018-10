Frans-Marokkaanse Ilham Kadri komt aan het hoofd van Solvay Redactie

09 oktober 2018

08u37

Bron: Belga 1 Economie Zeven maanden nadat Jean-Pierre Clamadieu had aangekondigd Solvay te zullen verlaten, heeft het Belgische chemiebedrijf een nieuwe CEO gevonden: Ilham Kadri. De Frans-Marokkaanse vrouw neemt op 1 maart 2019 de fakkel over, zo kondigt Solvay aan.

Kadri, die volgend jaar 50 wordt, is nu nog CEO van het Amerikaanse hygiënetechnologie en -servicebedrijf Diversey. Ze werkte voordien bij multinationals als Shell-Basell, UCB-Cytec, Huntsman en Dow Chemical in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten en Azië. Kadri werkte rond de eeuwwisseling ook enkele jaren in België, voor Shell en UCB.

De Frans-Marokkaanse behaalde een ingenieursdiploma aan de European School of Chemistry, Polymers and Materials Science in Straatsburg, Frankrijk, en een doctoraat in de macromoleculaire fysico-chemie aan de Louis Pasteur Universiteit in Straatsburg.

De werknemers van Solvay krijgen hun nieuwe baas vanaf 1 januari te zien. Ze zal eerst nog twee maanden inlopen samen met de huidige CEO, Clamadieu. Vanaf 1 maart wordt ze CEO, voorzitter van het directiecomité en lid van de raad van bestuur.

Clamadieu zal op dat moment "afstand doen van zijn uitvoerende taken en van zijn mandaat als bestuurder van Solvay", zo staat in een persbericht van het chemiebedrijf. De Fransman kondigde in februari aan Solvay te verlaten om voorzitter te worden van het Franse energiebedrijf Engie.

Solvay, met hoofdkantoor in Brussel, telt 26.800 werknemers in 61 landen. De groep boekte vorig jaar een netto-omzet van 10,1 miljard euro.